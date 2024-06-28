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На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждали цивільні

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждали цивільні

В обох вибухові травми та контузії. / Фото: ТСН.ua

Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.

Жителі Білозерської громади знов під атакою російських безпілотників.

Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці.

В обох вибухові травми та контузії. Також чоловік, 66 років, отримав поранення ноги. А у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота.

Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.

Нагадаємо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.

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