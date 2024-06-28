На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона: постраждали цивільні

Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.
Жителі Білозерської громади знов під атакою російських безпілотників.
Про це інформує Херсонська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє цивільних у Новодмитрівці.
В обох вибухові травми та контузії. Також чоловік, 66 років, отримав поранення ноги. А у 71-річної жінки - поранення передпліччя та живота.
Потерпілих шпиталізували для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, що російські окупанти поширюють фейк про спалах холери у Херсоні.
Читайте також:
- Військовий експерт оцінив потенціал 51-ї армії РФ: у чому небезпека
- Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 21 року: у Зеленського відповіли
- Гетманцев шокував заявою про фінансування ЗСУ