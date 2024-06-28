На фронті відбулося 119 бойових зіткнень - Генштаб

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 27.06.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На даний час відбулося 119 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками залишалися протягом дня Торецький, Покровський та Курахівський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників.

Протягом доби противник завдав по території України шість ракетних ударів (сумарно вісім ракет) та 43 авіаційних удари (загалом скинув 56 КАБ), застосував 458 дронів-камікадзе. Здійснив 2863 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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Раніше воїни Третьої штурмової бригади показали ліквідацію окупантів під Боровою на Харківщині. По ворогу ефектно відпрацювали дрони бійців 1-го штурмового батальйону.

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