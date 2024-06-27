Окупанти зазнали серйозних втрат: Генштаб повідомив деталі

Загальні бойові втрати російських окупантів на 27 червня склали 539 320 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 8042 (+3)

бойових броньованих машин - 15450 (+19)

артилерійських систем - 14321 (+40)

РСЗВ - 1108

засобів ППО - 863

літаків - 359

гелікоптерів - 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11435 (+22)

крилатих ракет - 2324

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 19407 (+45)

спеціальної техніки - 2409 (+6)

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко звернув увагу на те, як змінилися втрати окупантів за три тижні червня порівняно з попередніми місяцями. Чотири показники – втрати особового складу, знищення ствольної артилерії, спецтехніки та автомобільної техніки – найбільш наочно показують зміну ситуації на фронті.

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