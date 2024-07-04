Іспанія – Німеччина: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2024

У п'ятницю, 5 липня, відбудеться перший чвертьфінал Євро-2024 з футболу, в якому позмагаються збірні Іспанії та Німеччини.

Команди зіграють на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Поєдинок розпочнеться 19:00 за київським часом.

На груповому етапі Іспанія розбила Хорватію (3:0), обіграла Італію (1:0) та перемогла Албанію (1:0), а потім в 1/8 фіналу розгромила Грузію (4:1).

Німеччина у групі домашнього Євро розтрощила Шотландію (5:1), обіграла Угорщину (2:0) та врятувала нічию проти Швейцарії (1:1), після чого в 1/8 фіналу перемогла Данію (2:0).

Переможець матчу Іспанія – Німеччина у півфіналі Євро-2024 зустрінеться з тріумфатором поєдинку Португалія – Франція, який також відбудеться 5 липня (старт – о 22:00 за київським часом).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія – Німеччина.