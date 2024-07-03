Португалія – Франція: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/4 фіналу Євро-2024

Поєдинок відбудеться 5 липня у Гамбурзі, початок – о 22:00 за київським часом.

У п'ятницю, 5 липня, збірні Португалії та Франції зустрінуться в матчі 1/4 фіналу Євро-2024 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Фолькспаркштадіоні" у Гамбурзі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Португальці вийшли до плейоф чемпіонату Європи, з 6 очками вигравши групу F. Команда Роберто Мартінеса вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1), розгромила Туреччину (3:0) та поступилася Грузії (0:2). В 1/8 фіналу Португалія в серії пенальті здолала Словенію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

Франція потрапила до плейоф турніру з другого місця групи D, набравши 5 очок. Команда Дідьє Дешама обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та втратила перемогу над Польщею (1:1). В 1/8 фіналу "Ле Бле" вирвали перемогу над Бельгією (1:0).

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Де дивитися матч Португалія – Франція

Подивитися чвертьфінальний матч Євро-2024 між збірними Португалії та Франції можна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Франція буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Португалія – Франція

За оцінками нашого партнера-букмекера, фаворитом прийдешнього поєдинку є збірна Франції. На перемогу "Ле Бле" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,44. Нічия – 3,15. Виграш Кріштіану Роналду та Ко за підсумками 90 хвилин матчу – 3,50.

На вихід французів до півфіналу ЧЄ приймаються ставки з коефіцієнтом 1,73. Прохід португальців до наступної стадії з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті – 2,31.

Переможець матчу Португалія – Франція у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Іспанія – Німеччина, який також відбудеться 5 липня (старт – о 19:00 за київським часом).

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