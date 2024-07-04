Португалія – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2024

У п'ятницю, 5 липня, відбудеться другий чвертьфінал Євро-2024 з футболу, в якому за вихід до наступної стадії поборються збірні Португалії та Франції.

Місцем проведення поєдинку стане "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На груповому етапі Португалія вирвала вольову перемогу над Чехією (2:1), розгромила Туреччину (3:0) та поступилася Грузії (0:2), а потім в 1/8 фіналу в серії пенальті здолала Словенію після нічиєї 0:0 в основний і додатковий час.

Франція у груповому раунді Євро обіграла Австрію (1:0), зіграла внічию з Нідерландами (0:0) та втратила перемогу над Польщею (1:1), після чого в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Бельгією (1:0).

Переможець матчу Португалія – Франція у півфіналі Євро-2024 позмагається з тріумфатором поєдинку Іспанія – Німеччина, який також відбудеться 5 липня (початок – о 19:00 за київським часом).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу Португалія – Франція.