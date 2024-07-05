Чому Путін робить заяви про переговори: пояснення генерала Бена Годжеса

Заяви Путіна спрямовані на тих людей на Заході, які досить не можуть повірити, що Україна здатна перемогти.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не має наміру вступати у переговори щодо миру в Україні, а його заяви спрямовані на західну аудиторію - для людей, які не вірять в перемогу України.

Таку думку висловив в ефірі "1+1" екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

"Він [президент РФ Путін] знає, що є люди на Заході, які дуже хочуть якихось переговорів. І він це все говорить, щоб склалося враження нібито він готовий до переговорів. Але якщо ви почитаєте те, що він говорить, ви побачите, що ідеться лише про припинення вогню і тільки після того, як Україна складе зброю. Це неприйнятно”, - наголосив американський генерал.

За його словами, заяви Путіна спрямовані на тих людей на Заході, які досить не можуть повірити, що Україна здатна перемогти.

“Він їх "підгодовує" такими наративами про начебто готовність до переговорів. Насправді, ні, він не готовий [до переговорів], хіба що на власних умовах. Це, як на мене, стало б поразкою України і українського народу", - підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, раніше у звіті Інституту вивчення війни зауважили, що російський президент найближчим часом не сяде за стіл переговорів з Україною.

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