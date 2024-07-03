Путін вважає, що може виграти війну: деталі від ISW

Диктатор-президент Росії Володимир Путін вважає, що зможе здобути перемогу у війні проти України, якщо затягуватиме бойові дії на невизначений час.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін, ймовірно, вважає, що Росія може затягнути бойові дії на невизначений час і виграти війну на виснаження, якщо зможе домогтися відмови Україні в рішучій міжнародній підтримці", - наголошують американські аналітики.

В ISW вважають, що повільні, але постійні успіхи окупаційної армії на полі бою від кінця 2023 року підтверджують оцінку "фюрера" Кремля і спонукають його уникати будь-якого реального припинення вогню, яке б могло покласти край війні.

Аналітики наголошують, що замороження війни за нинішньою лінією розмежування надасть Москві стратегічно та оперативно важливу українську територію. На ній РФ зможе відновити агресію, використовуючи досвідчену армію та відновлену оборонно-промислову базу.

"ISW продовжує оцінювати, що припинення вогню в Україні на нинішніх рубежах навряд чи зупинить подальшу російську агресію і лише надасть Росії критичний час для відновлення своїх сил та підготовки до майбутньої агресії проти України", - йдеться у звіті.

Американські фахівці зауважують, що Москва веде посилену інформаційну кампанію, щоб підштовхнути Київ до переговорів на російських умовах. Втім, це лише послабить українську державу.

"Будь-які російські, західні чи інші спроби схилити Україну до передчасних переговорів з Росією лише послаблять Україну та заохотять подальшу російську агресію всередині та за межами України", - пояснюють в ISW.

Нагадаємо, РФ місяць головуватиме в Радбезі ООН. Аналітики американського ISW вважають, що Москва може скористатися ситуацією, щоб бодай якось впливати на міжнародну систему.

Читайте також: