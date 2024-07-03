На Евересті побилися туристи: що вони не поділили (відео)

Дві туристичні пари побилися між собою за оглядовий майданчик біля Евересту.

Про це повідомляє Independent.

Сутичка сталася 25 червня після того, як дві групи туристів, які, як вважають, були китайцями, одночасно зійшлися на оглядовому майданчику 8848, розташованому в Тибетському автономному районі Китаю.

Як повідомляється, екскурсовод попросив їх позувати разом для фото. Однак їхня фотосесія зійшла нанівець після того, як пари почали сперечатися про оптимальне місце для позування, що врешті-решт переросло у згадану бійку.

На кадрах видно, як двоє чоловіків б'ють один одного, валяючись платформою. У якийсь момент одна з жінок намагається розняти їх, а інша приєднується до них і починає бити одного з них ногами.

Врешті-решт, втручаються представники прикордонного поліцейського табору на Евересті і розбороняють пари. Усіх чотирьох забіяк було взято під варту для подальшого розслідування. Влада пообіцяла інформувати громадськість про хід розслідування.

Як повідомлялося, у квітні Китай знову відкрив тибетську сторону Евересту для альпіністів, що стало першим випадком, коли диво природи стало доступним для альпіністів від часів пандемії. На жаль, на вершині найвищої гори світу зростає проблема перенаселеності. Ця проблема знову опинилася в центрі уваги минулого місяця, коли двоє альпіністів на Евересті зникли безвісти і вважалися загиблими через обвал хребта.

Нагадаємо, з Евересту прибрали чотири тіла, скелет та 11 тонн сміття. Солдати витратили на це 55 днів.

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