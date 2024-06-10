З Евересту прибрали чотири тіла, скелет та 11 тонн сміття

Непальська армія отримала завдання очистити найвищу гору світу Еверест. Цього року солдати витратили 55 днів, щоб прибрати 11 тонн сміття, чотири тіла і один скелет з вершини і сусідніх гімалайських гір Нупцзе і Лхоцзе.

Про це пише Daily Star.

Експерти кажуть, що на Евересті залишається понад 200 тіл і 50 тонн сміття. Від 2019 року вдалося зібрати 119 тонн сміття, 14 тіл і декілька скелетів.

Цього року влада прагнула покращити рятувальні роботи та зменшити кількість сміття, змусивши альпіністів носити пристрої для відстеження та приносити назад власні фекалії.

Ракеш Гурунг, директор департаменту туризму Непалу з питань альпінізму, заявив, що уряд планує створити команду гірських рейнджерів для боротьби з цією проблемою.

На весняний альпіністський сезон, що завершився у травні, уряд видав 421 дозвіл – порівняно з рекордними 478 дозволами минулого року. Разом із непальськими гідами, цього року на Еверест піднялися 600 осіб. Восьмеро альпіністів загинули або зникли безвісти порівняно з 19 минулого року.

Британець Деніел Патерсон і його непальський гід Пастенджі Шерпа є одними з тих, хто зник безвісти після того, як 21 травня потрапили під обвал льоду.

Сім'я Патерсона розпочала збір коштів, щоб найняти групу для їхнього пошуку, але цього тижня повідомила, що пошук "наразі неможливий" через місцеперебування та небезпеку операції.

Гурунг сказав, що цього року кількість дозволів була меншою через глобальну економічну ситуацію, Китай, який також видає дозволи, і національні вибори в Індії, які зменшили кількість альпіністів звідти.

Минулого місяця Верховний суд Непалу наказав уряду обмежити видачу дозволів. Гурунг додав, що уряд розглядає можливість призупинити сходження альпіністів, щоб зменшити затори на вершині. Уряд працюватиме з експертами, щоб визначити безпечну кількість людей, яких можна пускати на гору.

"Без наукового дослідження не можна сказати, яка кількість буде ідеальною для Евересту", - додав він.

Нагадаємо, непалець здійснив рекордну кількість сходжень на Еверест. 54-річний чоловік 29-й раз підкорив найвищу гору світу.

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