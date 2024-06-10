С Эвереста убрали четыре тела, скелет и 11 тонн мусора

Непальская армия получила задачу очистить самую высокую гору мира Эверест. В этом году солдаты потратили 55 дней, чтобы убрать 11 тонн мусора, четыре тела и один скелет с вершины и соседних гималайских гор Нупцзе и Лхоцзе.

Об этом пишет Daily Star.

Эксперты говорят, что на Эвересте остается более 200 тел и 50 тонн мусора. С 2019 года удалось собрать 119 тонн мусора, 14 тел и несколько скелетов.

В этом году власти стремились улучшить спасательные работы и уменьшить количество мусора, заставив альпинистов носить отслеживающие устройства и приносить обратно собственные фекалии.

Ракеш Гурунг, директор департамента туризма Непала по альпинизму, заявил, что правительство планирует создать команду горных рейнджеров для борьбы с этой проблемой.

На завершившийся в мае весенний альпинистский сезон правительство выдало 421 разрешение – по сравнению с рекордными 478 разрешениями в прошлом году. Вместе с непальскими гидами в этом году на Эверест поднялись 600 человек. Восемь альпинистов погибли или пропали без вести по сравнению с 19 в прошлом году.

Британец Дэниел Патерсон и его непальский гид Пастенджи Шерпа являются одними из пропавших без вести после того, как 21 мая попали под обвал льда.

Семья Патерсона начала сбор средств, чтобы нанять группу для их поиска, но на этой неделе сообщила, что поиск "невозможен" из-за местонахождения и опасности операции.

Гурунг сказал, что в этом году количество разрешений было меньше из-за глобальной экономической ситуации, Китая, который также выдает разрешения, и национальных выборов в Индии, которые уменьшили количество альпинистов оттуда.

В прошлом месяце Верховный суд Непала приказал правительству ограничить выдачу разрешений. Гурунг добавил, что правительство рассматривает возможность приостановить восхождение альпинистов, чтобы уменьшить пробки на вершине. Правительство будет работать с экспертами, чтобы определить безопасное количество людей, которых можно пускать на гору.

"Без научного исследования нельзя сказать, какое количество будет идеальным для Эвереста", — добавил он.

Напомним, непалец совершил рекордное количество восхождений на Эверест. 54-летний мужчина в 29-й раз покорил самую высокую гору мира.

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