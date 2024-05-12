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Непалец совершил рекордное количество восхождений на Эверест

Непалец совершил рекордное количество восхождений на Эверест

Непальский шерпа Ками Рита совершил 29-е восхождение на Эверест / Фото: Associated Press

Ранее Ками Рита рассказывал в интервью, что никогда не собирался устанавливать рекорды, а все эти годы "просто работал".

В воскресенье, 12 мая, известный непальский шерпа (проводник) Ками Рита совершил рекордное восхождение на Эверест. 54-летний мужчина в 29-й раз покорил самую высокую гору мира (8849 метров).

Об этом сообщает Deutshe Welle со ссылкой на компанию-оператора экспедиций Seven Summit Treks, с которой сотрудничает Ками Рита.

Он сошел на Эверест в 07:25 утра по местному времени, сопровождая группу альпинистов. О запланированном покорении вершины он сам сообщил в Instagram из базового лагеря Эвереста несколькими днями раньше.

"Угадайте, кто вернулся снова, чтобы в 29-й раз покорить вершину мира... Работа для одного, мечта для другого", — написал знаменитый шерпа.

Ранее Ками Рита рассказывал в интервью, что никогда не собирался устанавливать рекорды, а все эти годы "просто работал".

В первый раз он покорил Эверест в 1994 году. С тех пор Ками Рита совершал восхождение почти каждый год, работая сначала носителем, а затем проводником альпинистов. Он также поднимался на несколько других восьмитысячников в Гималаях.

В прошлом году Ками Рита дважды поднимался на Эверест, чтобы вернуть себе мировой рекорд после того, как другой гид-шерпа, Пасанг Дава, сравнялся с ним по количеству восхождений.

Напомним, каждый год сотни людей пытаются подняться на Эверест, но чтобы достичь вершины, они должны сначала преодолеть то, что известно как "зона смерти".

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