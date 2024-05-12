Россияне гонят алиментщиков на фронт: ГУР обнародовал перехват

Гражданская и военнослужащая ВС РФ говорят о принудительной мобилизации.

Российских граждан принудительно отправляют на фронт.

Об этом говорится в перехваченном ГУР Минобороны разговоре гражданского и военнослужащего из РФ.

Гражданская и военнослужащая ВС РФ из Грайворонского направления говорят о принудительной отправке на фронт общих знакомых.

"Чухлебова из Ченити принудительно отправили на передовую... из-за неуплаты алиментов", — говорит россиянка.

Также она спрашивает, много ли на фронте в Украине таких россиян, как ее знакомый.

"Вас много хотя бы людей там отстреливается?", – спрашивает она.

Напомним, 12 мая представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что россияне начали наступление на Харьковщине "по графику", а также прокомментировал ситуацию в области.

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