Взрывы в России: ГУР атаковало промышленные объекты — СМИ

По данным СМИ, военные цели были поражены.
Главное управление разведки Минобороны Украины атаковало три промышленных объекта на территории России в ночь на 12 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По словам собеседника, целью был Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Также была атакована нефтебаза "Калуганефтепродукт" в населенном пункте Человеково, а также Новолипецкий металлургический комбинат.
По их информации, военные цели были поражены. За всеми атаками стоят украинские спецслужбы.
Эти российские объекты ранее уже были атакованы Украиной. К примеру, Новолипецкий металлургический комбинат, по меньшей мере, дважды был под прицелом украинских БПЛА.
Напомним, ночью 12 мая 2024 года в нескольких регионах России раздались сигналы воздушной тревоги из-за угрозы удара беспилотников.
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