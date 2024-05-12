Генштаб изменил названия направлений: что там происходит

В утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обозначил новые направления боевых столкновений и впервые применил новые названия для большинства участков фронта, где боевые действия велись ранее. Это, очевидно, было продиктовано изменениями, которые произошли в последнее время на театре военных действий.

По данным Генштаба, за сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Горячее всего на Харьковщине, на Северском, Краматорском, Покровском, Времивском направлениях.

В частности, на краматорском направлении наши воины отразили 27 атак в районах населенных пунктов Клищиевка, Андреевка, Ивановское, Часов Яр, Григоровка и Новый Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой области.

На торецком направлении враг наступательных действий не совершал, однако нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

Ранее стало известно, что россияне ударили по Херсонщине – есть погибшие.

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