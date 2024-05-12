Шольц рассказал, при каких условиях украинцы смогут оставаться в Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в стране.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятии группы газет RND, сообщает DW.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - отметил канцлер.

Олаф Шольц также призвал украинцев в Германии трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - добавил канцлер Германии.

Напомним, посол Германии в Украине Мартин Егер рассказал, что ждет украинцев призывного возраста в Германии.

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