Генштаб змінив назви напрямків: що там відбувається

У ранковому зведені Генеральний штаб Збройних Сил України позначив нові напрямки бойових зіткнень та вперше застосував нові назви для більшості ділянок фронту, де бойові дії велися раніше. Це, вочевидь, було продиктовано тими змінами, що сталися останнім часом на театрі воєнних дій.

За даними Генштабу, протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Найгарячіше на Харківщині, на Сіверському, Краматорському, Покровському, Времівському напрямках.

Зокрема, на краматорському напрямку наші воїни відбили 27 атак в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Іванівське, Часів Яр, Григорівка та Новий Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області.

На торецькому напрямку ворог наступальних дій не здійснював, проте, завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Раніше стало відомо, що росіяни вгатили по Херсонщині - є загиблі.

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