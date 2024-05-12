В Україні масштабна повітряна тривога – ракетна небезпека

В Україні оголошено сигнал про небезпеку.

По всій Україні вранці 12 травня оголошено сигнал повітряної тривоги – ракетна небезпека.

Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка".

Повітряні сили ЗСУ закликають не ігнорувати сигнал по небезпеку і пройти до укриттів.

В Україні 12 травня 2024 року масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, росіяни вгатили по Херсонщині – влада повідомила трагічні новини.

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