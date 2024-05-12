Росіяни гонять аліментників на фронт: ГУР оприлюднило перехоплення

Цивільна та військовослужбовець ЗС РФ розмовляють про примусову мобілізацію.
Російських громадян примусово відправляють на фронт.
Про це йдеться у перехопленій ГУР Міноборони розмові цивільної та військовослужбовця з РФ.
Цивільна та військовослужбовець ЗС РФ з Грайворонського напрямку говорять про примусову відправку на фронт спільних знайомих.
"Чухлебова з Ченити примусово відправили на передову... через несплату аліментів", - каже росіянка.
Також вона питає, чи багато на фронті в Україні таких росіян, як її знайомий.
"Вас багато хоча б людей там відстрілюється?", - запитує вона.
Нагадаємо, 12 травня представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що росіяни почали наступ на Харківщині “за графіком”, а також прокоментував ситуацію в області.
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