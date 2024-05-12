Какие у ТЦК права и полномочия: все о работе военкоматов

Как по старому, так и по новому закону о мобилизации, работники ТЦК не имеют права силой заталкивать мужчин в бусы.

Кроме раздачи повесток во время мобилизации в Украине, у ТЦК и СП есть и ряд других задач. Во время военного положения полномочия ТЦК были расширены, в частности, новым законом о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Однако по-прежнему военкомы не имеют права задерживать мужчин, в частности заталкивать их в бусы и везти в центры комплектования.

Все о правах, полномочиях ТЦК и на что военкоматы не имеют права, – читайте на ТСН.ua.

Полномочия ТЦК

ТЦК и СП уполномочены на:

ведение персонально-качественного учета всех военнообязанных граждан Украины и также лиц, не подлежащих мобилизации;

ведение учета транспортных средств, подлежащих передаче на нужды ВСУ и других военных формирований во время мобилизации и военного положения;

оповещение военнообязанных о мобилизации;

организацию медосмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов для определения их пригодности к военной службе;

направление военнообязанных на военную службу в соответствии с военно-учетной специальностью лица и мобилизационных потребностей;

взаимодействие с другими органами власти по обеспечению мобилизации: МВД, СБУ, Нацполиция.

Права ТЦК

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ТЦК, а также полиция имеют право проводить проверку документов у мужчин в возрасте 18-60 лет: могут останавливать автомобили и проверять документы у граждан для установления их военно-учетного статуса. Речь идет о военных билетах и документах, удостоверяющих личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь при себе военный билет. Кроме того, полиция и представители ТЦК могут фиксировать данную процедуру на видео.

Работники ТЦК имеют право вручать повестки в любом месте, где находится военнообязанный.

Новым законом о мобилизации введена упрощенная процедура привлечения к ответственности. То есть, ТЦК получают право выписывать сразу постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об админправонарушениях.

Также новым законом отменена составление протокола. То есть работники ТЦК могут выписывать постановление о привлечении к административной ответственности, которое сразу направляется нарушителю. Если нарушитель не платит штраф, исполнительная служба блокирует его счета и принимает другие меры по взысканию средств.

Представители ТЦК имеют право предоставить доступ к информации о военнообязанном, включая его персональные данные, военно-учетную специальность, место работы и семейное положение.

На что ТЦК не имеют права

Работники ТЦК не имеют права:

за какие-либо связанные с мобилизацией действия работники ТЦК не имеют права требовать деньги или другие вознаграждения;

изымать личные вещи военнообязанных (телефоны, одежду и др.), кроме оружия и других предметов, которые могут быть использованы для совершения преступления;

нарушать права человека;

задерживать военнообязанных . Исключение – если человек находится в розыске Нацполицией. И то в таком случае только полицейские имеют право задержать лицо, составить админпротокол и доставить в ТЦК;

. Исключение – если человек находится в розыске Нацполицией. И то в таком случае только полицейские имеют право задержать лицо, составить админпротокол и доставить в ТЦК; запрещать человеку общение с другими лицами, родственниками и друзьями, адвокатом, в частности личное, передачц вещей от этих лиц и любые виды общественной коммуникации.

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Как отметил в комментарии для ТСН.ua адвокат Николай Максимов, заталкивание военнообязанного в транспорт работниками ТЦК незаконно.

"Применять силу имеют право только работники полиции. Если же такое происходит со стороны работников ТЦК, то нужно пытаться фиксировать этот процесс на видео. Надо предупреждать работников ТЦК, что это незаконное лишение свободы, незаконное задержание, и за это ответственность согласно статье Уголовного кодекса Украины", – рассказал адвокат.

В то же время он напомнил, что в Украине действует уголовная ответственность за публикацию информации о перемещении ВСУ и военной техники.

"Но незаконные действия работников ТЦК снимать можно, однако не рекомендуется выкладывать в Интернет. Это видео можно добавлять в заявление в полицию, ДБР о незаконном задержании", – уточнил Максимов.

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