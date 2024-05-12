Які в ТЦК права та повноваження: усе про роботу військкоматів

Як за старим, так і за новим законом про мобілізацію, працівники ТЦК не мають права силоміць заштовхувати чоловіків до бусів.

Окрім роздавання повісток під час мобілізації в Україні, ТЦК та СП мають і низку інших завдань. Під час воєнного стану повноваження ТЦК були розширені, зокрема новим законом про мобілізацію, який набуває чинності 18 травня. Однак, як і раніше, військкоми не мають права затримувати чоловіків, зокрема заштовхувати їх до бусів та везти до центрів комплектування.

Усе про права, повноваження ТЦК та на що військкомати на мають права, – читайте на ТСН.ua.

Повноваження ТЦК

ТЦК та СП уповноважені на:

ведення персонально-якісного обліку усіх військовозобовʼязаних вгромадян України та також осіб, які не підлягають мобілізації;

ведення обліку транспортних засобів, що підлягають передаванню на потреби ЗСУ та інших військових формувань під час мобілізації та воєнного стану;

оповіщення військовозобов'язаних про мобілізацію;

організацію медоглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів для визначення їхньої придатності до військової служби;

скерування військовозобов'язаних на військову службу у відповідності до військово-облікової спеціальності особи та мобілізаційних потреб;

взаємодію з іншими органами влади для забезпечення мобілізації: МВС, СБУ, Нацполіція.

Права ТЦК

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ТЦК, а також поліція, мають право проводити перевірку документів у чоловіків віком 18-60 років: можуть зупиняти автомобілі та перевіряти документи у громадян для встановлення їхнього військово-облікового статусу. Йдеться про військові квитки та документи, що посвідчують особу. Тобто на період воєнного стану громадяни повинні мати з собою військовий квиток. Крім того, поліція та представники ТЦК можуть фіксувати цю процедуру на відео.

Працівники ТЦК мають право вручати повістки у будь-якому місці, де перебуває військовозобов'язаний.

Новим законом про мобілізацію запроваджено спрощену процедуру притягнення до відповідальності. Тобто ТЦК отримують право виписувати одразу постанову про притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адмінправопорушення.

Також новим законом скасовано складання протоколу. Тобто працівники ТЦК можуть виписувати постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, яка одразу скеровується порушнику. Якщо порушник не сплачує штраф, виконавча служба блокує його рахунки та вживає інші заходи щодо стягнення коштів.

Представники ТЦК мають право надати доступ до інформації про військовозобов'язаного, включаю з їхніми персональними даними, військову-обліковою спеціальністю, місцем роботи та сімейниим станом.

На що ТЦК не мають права

Працівники ТЦК не мають права:

за будь-які пов'язані з мобілізацією дії працівники ТЦК не мають права вимагати гроші або інші винагороди;

вилучати особисті речі військовозобов'язаних (телефони, одяг та ін.), окрім зброї та інших предметів, які можуть бути використані для скоєння злочину;

порушувати права людини;

затримувати військовозобов’язаних . Виключення – якщо людина перебуває в розшуку Нацполіцією. І те в такому разі лише поліцейські мають право затримати особу, скласти адмінпротокол і доправити до ТЦК;

. Виключення – якщо людина перебуває в розшуку Нацполіцією. І те в такому разі лише поліцейські мають право затримати особу, скласти адмінпротокол і доправити до ТЦК; забороняти людині спілкування з іншими особами, родичами та друзями, адвокатом, зокрема особисте, передання речей від цих осіб та будь-які види суспільної комунікації.

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Як зазначив у коментарі для ТСН.ua адвокат Микола Максимов, заштовхування військовозобов’язаного до транспорту працівниками ТЦК є незаконним.

"Застосовувати силу мають право тільки працівники поліції. Якщо ж таке відбувається з боку працівників ТЦК, то треба намагатися фіксувати цей процес на відео. Треба попереджати працівників ТЦК, що це незаконне позбавлення волі, незаконне затримання, і за це є відповідальність згідно зі статтею Кримінального кодексу України", – розповів адвокат.

Водночас він нагадав, що в Україні діє кримінальна відповідальність за публікування інформації про переміщення ЗСУ і військової техніки.

"Але незаконні дії працівників ТЦК знімати можна, проте не рекомендується викладати в Інтернет. Це відео можно додавати до заяви до поліції, ДБР про незаконне затримання", – уточнив Максимов.

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