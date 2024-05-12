Непалець здійснив рекордну кількість сходжень на Еверест

Раніше Камі Ріта розповідав в інтерв'ю, що ніколи не збирався встановлювати рекорди, а всі ці роки “просто працював”.

У неділю, 12 травня, відомий непальський шерпа (провідник) Камі Ріта здійснив рекордне сходження на Еверест. 54-річний чоловік 29-й раз підкорив найвищу гору світу (8849 метрів).

Про це повідомляє Deutshe Welle з посиланням на компанію-оператора експедицій Seven Summit Treks, з якою співпрацює Камі Ріта.

Він зійшов на Еверест о 07.25 ранку за місцевим часом, супроводжуючи групу альпіністів. Про заплановане підкорення вершини він сам повідомив в Instagram з базового табору Евересту кількома днями раніше.

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“Вгадайте, хто повернувся знову, щоб у 29-й раз підкорити вершину світу... Робота для одного, мрія для іншого”, - написав знаменитий шерпа.

Раніше Камі Ріта розповідав в інтерв'ю, що ніколи не збирався встановлювати рекорди, а всі ці роки “просто працював”.

Вперше він підкорив Еверест у 1994 році. Відтоді Камі Ріта здійснював сходження майже щороку, працюючи спочатку носієм, а потім провідником альпіністів. Він також піднімався на кілька інших восьмитисячників у Гімалаях.

Минулого року Камі Ріта двічі піднімався на Еверест, щоб повернути собі світовий рекорд після того, як інший гід-шерпа, Пасанг Дава, наздогнав його за кількістю сходжень.

Нагадаємо, щороку сотні людей намагаються піднятися на Еверест, але щоб досягти вершини, вони повинні спочатку подолати те, що відомо як "зона смерті".

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