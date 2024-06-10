В Индонезии хотят перенести столицу – что может помешать плану

Президент Индонезии Джоко Видодо еще в 2017 году заявил, что столицу – город Джакарта – планируют перенести в более выгодное место. Речь идет о территории примерно за 1400 км к северу от современного расположения. Джакарта – одна из самых обитаемых столиц мира. Сейчас там проживает более 10 миллионов человек. Однако столица Индонезии страдает из-за своего расположения.

Об этом пишет Metro.

Новая столица будет называться Нусантарой.

Джакарта расположена в довольно болотистой местности. Именно поэтому город постоянно страдает от стихийных бедствий. В частности, из-за подтоплений и землетрясений город постепенно уходит под воду примерно на 15 сантиметров в год.

Проект по переносу Джакарты в Нусантару планируют завершить к 2045 году. Его стоимость составляет $32 миллиарда.

Новый проект должен стать одним из самых экологических городов в мире. Градостроители предпочитают общественный транспорт и пешеходные дорожки, чтобы минимизировать выбросы углерода – в отличие от Джакарты.

Вокруг проекта запустили грандиозную пиар-кампанию. К строительству пытаются привлечь иностранных инвесторов и известных блоггеров.

В то же время, жители страны подозревают, что не все – так сладко, как хотят показать в СМИ. Внимание людей вроде бы пытаются отвлечь от того, что происходит на самом деле. Реализация проекта дается очень тяжело.

Президент уже решил отреагировать на беспокойство общественности. Он заявил, что развитие новой столицы продолжают в соответствии с видением, которое сформировали ранее. Однако его слова не слишком успокоили людей.

Так, председатель и заместитель председателя органа, контролирующие новую столицу, покинули свои должности на прошлой неделе, что вызвало беспокойство относительно будущего столицы и капитала, который уже в нее вложен.

Напомним, в Польше произошел мощный взрыв на заводе по производству оружия – есть жертва.

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