Шестиметровый питон полностью проглотил женщину – фото

В Индонезии гигантский сетчатый питон съел 50-летнюю женщину. Ее тело обнаружили в животе рептилии на следующие сутки после исчезновения.

Об этом сообщает BBC.

Фарида, мать четырех детей, отправилась из своего села Калемпанг в соседнее, чтобы продать овощи на базаре. Муж женщины забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей на поиски.

На следующий день они нашли в зарослях шестиметрового питона с большим вздутием живота. Жители села разрезали животное и обнаружили женщину в желудке змеи.

В Индонезии сетчатый питон съел 50-летнюю женщину / Фото: BILD

В Индонезии сетчатый питон съел 50-летнюю женщину / Фото: BILD

По словам старейшины села Калемпанг, поймать питона и извлечь жертву из его желудка помогали жители нескольких соседних поселений.

Это не первый подобный случай в Индонезии. Так, в 2022 году другой питон также съел женщину. С учетом этого случая с 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека.

Напомним, в джунглях Индии обнаружили окаменелости гигантской змеи, которая жила 47 миллионов лет назад.

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