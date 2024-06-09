В Полтавской области раздался взрыв

В области объявлена воздушная тревога. По состоянию на 12.45 тревогу отменили.

В воскресенье, 9 июня, в Миргороде Полтавской области раздался взрыв. До этого в области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Ранее воздушные силы сообщали о ракете, которая держала курс на Полтавскую область.

В 12:19 командование Воздушных сил предупредили еще об одной ракете, которая летала в направлении Миргорода.

Добавим, что по состоянию на 12.34 в восточных и частично северных областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Есть ли "прилеты" и какие последствия – по состоянию на 12:40 неизвестно.

Напомним, в Сумской области за минувшие сутки, 8 июня, прозвучало 59 взрывов.

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