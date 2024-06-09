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В Сумской области прозвучало 59 взрывов

В Сумской области прозвучало 59 взрывов

Россия продолжает обстрел Сумщины

Враг не останавливает атаку на Сумщину.

Стала известна ситуация на пограничном состоянии на 21.00 08 июня 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Кролевецкая, Новослободская громады.

  • Николаевская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (1 взрыв) и атака FPV дроном (2 взрыва).
  • Хотинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
  • Белопольская громада: нанесены минометные (2 взрыва) и артиллерийские (4 взрыва) обстрелы.
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).
  • Средне-Будская громада: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв), минометные (4 взрыва) и артиллерийские (4 взрыва) обстрелы.
  • Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (2 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).
  • Эсманьская громада: зафиксирована атака FPV дроном (2 взрыва) и минометные обстрелы (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: были артиллерийские обстрелы (3 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).
  • Кролевецкая громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
  • Новослободская громада: враг атаковал из минометов (10 взрывов).

Как сообщалось, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

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