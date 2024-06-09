В Сумской области прозвучало 59 взрывов

Враг не останавливает атаку на Сумщину.

Стала известна ситуация на пограничном состоянии на 21.00 08 июня 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 59 взрывов. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская, Кролевецкая, Новослободская громады.

Николаевская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (1 взрыв) и атака FPV дроном (2 взрыва).

Хотинская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

Белопольская громада: нанесены минометные (2 взрыва) и артиллерийские (4 взрыва) обстрелы.

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (11 взрывов).

Средне-Будская громада: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв), минометные (4 взрыва) и артиллерийские (4 взрыва) обстрелы.

Зноб-Новгородская громада: совершены минометные обстрелы (3 взрыва).

Шалыгинская громада: нанесены артиллерийские обстрелы (2 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьская громада: зафиксирована атака FPV дроном (2 взрыва) и минометные обстрелы (4 взрыва).

Великописаревская громада: были артиллерийские обстрелы (3 взрыва) и атака FPV дроном (1 взрыв).

Кролевецкая громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).

Новослободская громада: враг атаковал из минометов (10 взрывов).

Как сообщалось, ранее представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что в настоящее время у оккупационных войск России на Сумском направлении не зафиксирована группировка, которая могла бы достичь стратегических целей.

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