На Сумщині прозвучало 59 вибухів

Ворог не зупиняє атаки на Сумщину.
Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 08 червня 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська, Кролевецька, Новослобідська громади.
- Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух) та атака FPV дроном (2 вибухи).
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
- Білопільська громада: завдано мінометні (2 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометні (4 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
- Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).
- Шалигинська громада: завдано артилерійські обстріли (2 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (2 вибухи) та мінометні обстріли (4 вибухи).
- Великописарівська громада: були артилерійські обстріли (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
- Кролевецька громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.
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