На Сумщині прозвучало 59 вибухів

Ворог не зупиняє атаки на Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 08 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська, Кролевецька, Новослобідська громади.

Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух) та атака FPV дроном (2 вибухи).

Хотінська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: завдано мінометні (2 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометні (4 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).

Шалигинська громада: завдано артилерійські обстріли (2 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (2 вибухи) та мінометні обстріли (4 вибухи).

Великописарівська громада: були артилерійські обстріли (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).

Кролевецька громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

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