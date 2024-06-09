Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Сумщині прозвучало 59 вибухів

На Сумщині прозвучало 59 вибухів

Росія продовжує обстріл Сумщини

Ворог не зупиняє атаки на Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні станом на 21.00 08 червня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 59 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська, Кролевецька, Новослобідська громади.

  • Миколаївська громада: здійснено артилерійський обстріл (1 вибух) та атака FPV дроном (2 вибухи).
  • Хотінська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Білопільська громада: завдано мінометні (2 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (11 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (1 вибух), мінометні (4 вибухи) та артилерійські (4 вибухи) обстріли.
  • Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).
  • Шалигинська громада: завдано артилерійські обстріли (2 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
  • Есманьська громада: зафіксовано атаку FPV дроном (2 вибухи) та мінометні обстріли (4 вибухи).
  • Великописарівська громада: були артилерійські обстріли (3 вибухи) та атака FPV дроном (1 вибух).
  • Кролевецька громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).

Як повідомлялося, раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що наразі в окупаційних військ Росії на Сумському напрямку не зафіксовано угруповання, яке могло б досягти стратегічних цілей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація