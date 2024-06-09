На Полтавщині пролунав вибух

В області оголошена повітряна тривога. Станом на 12:45 тривогу скасували.

У неділю, 9 червня, у Миргороді Полтавської області пролунав вибух. Перед тим в області оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Раніше Повітряні сили повідомляли про ракету, яка тримала курс на Полтавську область.

О 12:19 командування Повітряних сил попередили ще про одну ракету, яка леталі у напрямку Миргорода.

Додамо, що станом на 12:34 у східних та частково північних областх оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Харківській, Полтавській та Сумській області.

Чи є "прильоти" та які наслідки - станом на 12:40 невідомо.

Нагадаємо, на Сумщині за минулу добу, 8 червня, прозвучало 59 вибухів.

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