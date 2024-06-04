Секс із 15-річною у лікарні: у Києві покарали чоловіка

У Києві до іспитового терміну засудили чоловіка, який займався сексом із 15-річною дівчиною.

Про це йдеться у вироку Деснянського районного суду м. Києва.

За даними суду, чоловік у серпні-вересні 2023 року займався сексом із 15-річною дівчиною. Один із статевих актів між чоловіком та підлітком стався на сходовій клітці у лікарні Охматдит. Крім того підозрюваний зняв пікантне відео та надіслав його дівчинці. Коли про все дізналась мати підлітка, то заборонила доньці спілкуватись із дорослим чоловіком.

На суді киянин провину визнав та розкаявся. Він зазначив, що мати та її донька - це переселенці, яких він раніше знав, а тому вирішив допомогти та спочатку прихистив у себе, згодом родина переїхала. Чоловік стверджував, що влітку 2023 року він нібито закохався у дівчинку. А у серпні він провідував підлітка, коли та була у лікарні. Саме там вони вперше зайнялись сексом на сходовій. Згодом у них ще кілька разів був статевий акт.

Начальниця відділу сімейної політики Служби у справах дітей та сім`ї Деснянської районної у м. Києві просила суд суворо покарати чоловіка. Мати дівчинки розповіла, що знає підсудного від 2006 року і він допомагав їй переїхати з Луганщини. Жінка зазначила, що дорослий чоловік пропонував її доньці, "щоб та від нього завагітніла, він відсидить, вони одружаться і будуть разом. Донька має інвалідність до 18 років, захворювання спини, центральної нервової системи". Мати просила суд суворо не карати підозрюваного.

Суд визнав чоловіка винним за за ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 301 КК України та засудив до 3 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Хмельниччині чоловік під час сексу вбив жінку.

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