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На Хмельниччині чоловік під час сексу вбив жінку

На Хмельниччині чоловік під час сексу вбив жінку

Чоловік під час сексу вбив жінку / Фото: Credits

На суді чоловік стверджував, що все сталось випадково.

У Хмельницькій області до 9 років позбавлення волі засудили чоловіка, який під час сексу вбив жінку. 

Про це йдеться у вироку Хмельницького апеляційного суду. 

Трагедія сталась у листопаді 2021 року в місті Старокостянтинів на Хмельниччині. Чоловік, жінка разом із іншими молодими людьми випивала у підвалі житлового будинку. Коли чоловік та жінка залишились вдвох, вони зайнялись сексом. Під час статевого акту чоловік задушив жінку. Проте він цього нібито не помітив, заснув поруч, а наступного дня викликав таксі і поїхав геть.

Місцевий суд визнав чоловіка винним у злочині та засудив до 5 років позбавлення волі, проте прокурор оскаржив покарання в апеляційному суді. 

"Суд першої інстанції дії кваліфікував за ст.119 КК України як вбивство з необережності. Не погоджуючись з вироком суду першої інстанції в частині кваліфікації дій обвинуваченого, прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати та ухвалити новий вирок, яким чоловіка визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та призначити йому покарання у виді 12 років позбавлення волі. В решті вирок залишити без змін", - йдеться у клопотанні обвинувача. 

Засуджений підтвердив, що під час статевого акту задушив жінку, проте наголошував, що він зробив це ненавмисно. 

Суд погодився перекваліфікувати справу за  ч. 1 ст. 115 КК України як умисне вбивство. 

Чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі. 

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, в  Одеській області до іспитового терміну засудили учня 10 класу, який займався сексом із 12-річною дівчиною.

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