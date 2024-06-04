Секс с 15-летней в больнице: в Киеве наказали мужчину

В Киеве к испытательному сроку приговорили мужчину, занимавшегося сексом с 15-летней девушкой.

Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда г. Киева.

По данным суда, мужчина в августе-сентябре 2023 занимался сексом с 15-летней девушкой. Один из половых актов между мужчиной и подростком произошел на лестничной клетке в больнице Охматдет. Кроме того, подозреваемый снял пикантное видео и прислал его девочке. Когда все узнала мать подростка, то запретила дочери общаться со взрослым мужчиной.

На суде киевлянин вину признал и раскаялся. Он отметил, что мать и ее дочь — это переселенцы, которых он раньше знал, поэтому решил помочь и сначала приютил у себя, впоследствии семья переехала. Мужчина утверждал, что летом 2023 года он якобы влюбился в девочку. А в августе он навещал подростка, когда она была в больнице. Там они впервые занялись сексом на лестничной. Впоследствии у них еще несколько раз был половой акт.

Начальник отдела семейной политики Службы по делам детей и семьи Деснянской районной в Киеве просила суд строго наказать мужчину. Мать девочки рассказала, что знает подсудимого с 2006 года и помогал ей переехать из Луганщины. Женщина отметила, что взрослый мужчина предлагал ее дочери, "чтобы от него забеременела, он отсидит, они женятся и будут вместе. Дочь имеет инвалидность до 18 лет, заболевание спины, центральной нервной системы". Мать просила суд строго не наказывать подозреваемого.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины и приговорил к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области мужчина во время секса убил женщину.

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