Росіяни наступають одразу на п'яти напрямках

Сили оборони продовжують відбивати російську окупаційну армію. Росіяни не покидають спроб просунутися одразу на п'яти напрямках.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Вздовж лінії бойового зіткнення Сили оборони відбивають атаки ворога. Російські загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону на Покровському, Харківському, а також Куп'янському, Краматорському та Курахівському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Натомість українські військові завдають окупантам значних втрат.

Зазначимо, Сили оборони контролюють напрямки фронту на північ від Харкова.

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