В Міноборони анонсували важливе оновлення в "Резерв+" вже у червні

У мобільному застосунку "Резерв+" 18 червня з'явиться QR-код. Це дозволить використовувати електронні дані під час мобілізації як повноцінний військовий обліковий документ і замінить паперові версії.

Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"QR-код остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документа", - йдеться у повідомленні.

Речник МО також додав, що станом на зараз у "Резерв+" свої дані оновили понад 1,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Понад 200 тисяч з них – жінки.

Нагадаємо, у Міноборони працюють над електронними направленнями на проходження ВЛК у "Резерв+".

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