Россияне наступают сразу на пяти направлениях

Враг несет большие потери.
Силы обороны продолжают отражать русскую оккупационную армию. Россияне не покидают попыток продвинуться сразу на пяти направлениях.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Вдоль линии боевого столкновения Силы обороны отражают атаки врага. Российские захватчики не оставляют попыток протиснуть нашу оборону на Покровском, Харьковском, а также Купянском, Краматорском и Кураховском направлениях", — говорится в сообщении.
Украинские военные наносят оккупантам значительные потери.
Силы обороны контролируют направления фронта к северу от Харькова.
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