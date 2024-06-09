Россияне наступают сразу на пяти направлениях

Силы обороны продолжают отражать русскую оккупационную армию. Россияне не покидают попыток продвинуться сразу на пяти направлениях.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Вдоль линии боевого столкновения Силы обороны отражают атаки врага. Российские захватчики не оставляют попыток протиснуть нашу оборону на Покровском, Харьковском, а также Купянском, Краматорском и Кураховском направлениях", — говорится в сообщении.

Украинские военные наносят оккупантам значительные потери.

Силы обороны контролируют направления фронта к северу от Харькова.

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