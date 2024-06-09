Где продолжаются бои: в Генштабе сообщили последние новости

С начала текущих суток произошло 39 боевых столкновений. Захватчики совершили 558 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов. Также российские войска нанесли ракетный удар, семь авиаударов с применением 11 управляемых авиабомб и уже задействовали 35 дронов-камикадзе.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцев. Потери позиций не допущены.

На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении продолжаются три атаки врага в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отражено.

На Северском направлении происходит сражение в районе Выемки.

На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки. Одна вражеская атака отбита, три продолжается.

Особенно активным враг остается на Покровском направлении. Враг уже предпринял 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть еще продолжаются. Ситуация напряжена, Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Вчера, 8 июня, оккупанты здесь потеряли более 450 убитыми и ранеными, пять ББМ, семь артсистем, одну зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и шесть авто врага.

На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны.

По уточненной информации, за прошедшие сутки враг потерял здесь 38 человек, из них 13 – безвозвратные. Уничтожены два танка, одна единица спецтехники, три боевых бронированных машины, артсистема, наземный дрон и два автомобиля. Повреждены три танка, шесть ББМ, четыре артиллерийские системы и пять единиц автомобильной техники.

На Ореховском направлении враг потерпел неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.

На остальных направлениях активных наступательных действий врага не происходило.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня, общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 518 560 военнослужащих.

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