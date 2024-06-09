Шестиметровий пітон повністю проковтнув жінку – фото

В Індонезії гігантський сітчастий пітон з'їв 50-річну жінку. Її тіло виявили в животі рептилії наступної доби після зникнення.

Про це повідомляє ВВС.

Фаріда, мати чотирьох дітей, вирушила зі свого села Калемпанг до сусіднього, щоб продати овочі на базарі. Чоловік жінки занепокоївся, коли вона не повернулася до ночі і підняв сусідів на пошуки.

Наступного дня вони знайшли у хащах шестиметрового пітона з великим здуттям живота. Мешканці села розрізали тварину і виявили жінку в шлунку змії.

В Індонезії сітчастий пітон з'їв 50-річну жінку / Фото: BILD

В Індонезії сітчастий пітон з'їв 50-річну жінку / Фото: BILD

За словами старійшини села Калемпанг, зловити пітона і дістати жертву з його шлунка допомагали жителі кількох сусідніх поселень.

Це не перший подібний випадок в Індонезії. Так, 2022 року інший пітон також з’їв жінку. З урахуванням цього випадку від 2017 року в Індонезії таким чином загинули четверо людей.

Нагадаємо, у джунглях Індії знайшли скам'янілості гігантської змії, яка жила 47 мільйонів років тому.

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