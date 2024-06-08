Турист викрив обман з найвищим водоспадом Китаю – що не так

Мандрівник, який відвідав гору Юньтай у Китаї, з якої стікає найвищий безперервний водоспад на території країни, викрив обман – вода насправді витікала з труби.

Про це пише BBC.

Щороку на гору Юньтай помилуватися унікальним водоспадом приїжджали тисячі туристів. Вони захоплювалися природним дивом й щиро вірили, що це все – насправді.

Один з туристів здійснив свою мрію й піднявся на гору Юньтай. Дорогою він подолав чимало перешкод, однак був впевнений, що результат вартуватиме його зусиль. Проте на вершині гори хлопець побачив, що 312-метровий водоспад витікає з труби.

Водоспад у Китаї на горі Юньтай / Фото: скриншот

"Я пройшов через усі труднощі до джерела водоспаду Юньтай тільки для того, щоб побачити трубу", – написав у Мережі обурений мандрівник.

Що каже керівництво парку Юньтай

На пост туриста відреагувало керівництво парку Юньтай. Там наголосили, що мовиться не про обман, а про маленьке "покращення". Воно начебто діє лише у сухий період, аби туристи, які подолали шлях, не вважали себе обманутими.

Влада вже надіслала незалежних розслідувачів, які встановлюватимуть, що ж насправді трапилося у парку. Проте його керівників вже закликали попереджувати про такі "покращення".

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