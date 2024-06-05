Ловив на магніт: рибалка витягнув з озера сейф із сотнею тисяч доларів

Рибалка з Нью-Йорка Джеймс Кейн за допомогою потужного магніта виловив з місцевого озера сейф, у якому було приблизно 100 тисяч доларів.

Його дівчина Барбі Аґостіні зняла цю подію на відео, передає Associated Press.

"О, це гроші! Так, це вони! Стоси купюр!" – відреагував Джеймс Кей, коли відкрив сейф.

Подружжя підрахувало, що в сейфі було близько 100 000 доларів, хоча банкноти частково розклалися та злиплися.

"На купюрах містилася тривимірна захисна стрічка, яка вказує на недавній вінтаж, але на сейфі не було жодних підказок щодо законного власника", – пише видання.

Кейн та Аґостіні повідомили в поліцію про знахідку в озері парку Флашинг-Медоус. Правоохоронці не знайшли доказів злочину.

"Поліція сказала, що це наше, тому що знахідка", – розповів Кейн.

Пара планує відвезти мокрі гроші до Бюро гравіювання та друку у Вашингтоні, щоб обміняти їх. Вони сподіваються купити за ці кошти новий транспортний засіб та оновити обладнання для створення контенту.

Не перший улов

Рибалка викликає поліцію часто, адже під час ловлі нерідко знаходить зброю. На одному з відео чоловік зафіксував приїзд поліцейської бригади для вилучення старої гранати. А ще поліція отримувала від рибалки сейф, наповнений кредитними картками.

Нью-йоркський рибалка не єдиний, хто займається риболовлею за допомогою магніта. Нещодавно таким способом у Новому Орлеані знайшли людський череп, прикріплений до гантелі, а в Джорджії – гвинтівку та речі пари, яку вбили дев’ять років тому.

Так звані "магнітні" рибалки закидають довгі мотузки з потужними магнітами у воду, тягнуть їх через мул і дістають предмети, які могли донині залишитися непоміченими.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що означають ці діалектизми південно-західного наріччя.

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