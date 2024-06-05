Яким може бути кінець Путіна: експерт перелічив ймовірні сценарії 

Політтехнолог зауважив, що всі російські політики, які зробили "щось не те", помирали за дивних обставин.

На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана кремлівського диктатора Володимира Путіна можуть вбити змовники, але навряд чи це буде "привселюдна страта". Скоріш за все Путін просто зникне або помре за загадкових обставин, як це траплялося не раз у російській політичній історії.

Про це Шейтельман розповів "24 Каналу".

Експерт зазначив, що Путін почав носити бронежилет на публічних заходах. Але це не допоможе йому вберегтися від замаху змовників, які обов'язково з'являться в Росії та вигадають щось цікавіше та надійніше, ніж стрілянина у натовпі.

Політтехнолог зауважив, що всі російські політики, які зробили "щось не те", помирали за дивних обставин, які у більшості виглядали як нещасний випадок чи самогубство. З великою ймовірністю, саме такий кінець чекає й на теперішнього президента Росії.

За словами Шейтельмана, Путін може просто щезнути, а пояснень зникненню президента можна вигадати безліч. Згодом його тіло навіть можуть знайти – наприклад, на дні річки Москва або замурованим у бетон. Ще один варіант ліквідації диктатора, який влаштував би змовників, – раптова смерть після арешту за загадкових обставин.

Шейтельман також він нагадав, як померли інші політичні діячі РФ. Голову Верховної Ради СРСР Михайла Горбачова намагались "прибрати", а перший мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак нібито згорів у бані.

"Нікого з них привселюдно не вбивали. Вони всі вирішували, наприклад, повіситись. Я думаю, щось таке чекає й на Путіна", – вважає політтехнолог.

Нагадаємо, у ГУР розповіли про заходи безпеки Путіна. Кремлівський диктатор так боїться за своє життя, що використовує своїх двійників навіть на офіційних заходах та останні 5 років носить бронежилет.

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