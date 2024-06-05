Каким может быть конец Путина: эксперт перечислил вероятные сценарии

Политтехнолог отметил, что все российские политики, сделавшие "что-то не то", умирали при странных обстоятельствах.

По мнению политтехнолога Михаила Шейтельмана кремлевского диктатора Владимира Путина могут убить заговорщики, но вряд ли это будет "публичная казнь". Скорее всего, Путин просто исчезнет или умрет при загадочных обстоятельствах, как это случалось не раз в российской политической истории.

Об этом Шейтельман рассказал "24 каналу".

Эксперт отметил, что Путин начал носить бронежилет на публичных мероприятиях. Но это не поможет ему уберечься от покушения заговорщиков, которые обязательно появятся в России и придумают что-то более интересное и надежное, чем стрельба в толпе.

Политтехнолог отметил, что все российские политики, совершившие "что-то не то", умирали при странных обстоятельствах, которые в большинстве своем выглядели как несчастный случай или самоубийство. С большой вероятностью, именно такой конец ждет и нынешнего президента России.

По словам Шейтельмана, Путин может просто исчезнуть, а объяснений исчезновению президента можно придумать множество. Впоследствии его тело даже могут обнаружить – например, на дне реки Москва или замурованным в бетон. Еще один вариант ликвидации диктатора, который устроил бы заговорщиков, – внезапная смерть после ареста при загадочных обстоятельствах.

Шейтельман также напомнил, как умерли другие политические деятели РФ. Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева пытались "убрать", а первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак якобы сгорел в бане.

"Никого из них публично не убивали. Они все решали, например, повеситься. Я думаю, что-то такое ждет и Путина", – считает политтехнолог.

Напомним, в ГУР рассказали о мерах безопасности Путина. Кремлевский диктатор так опасается за свою жизнь, что использует своих двойников даже на официальных мероприятиях и последние 5 лет носит бронежилет.

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