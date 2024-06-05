Зеленский прибыл с важной целью в Катар — подробности

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июня прибыл в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что Катар помогает Украине возвращать похищенных Россией детей. Поэтому стороны будут говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня.

"Катар принимал активное участие в подготовке Саммита мира и должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность. Также обсудим с Его Высочеством Эмиром Катара ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности", - рассказал Владимир. Зеленский.

Напомним, Зеленский дважды встретится с Байденом – уже известны даты.

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