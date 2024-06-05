Зеленский дважды встретится с Байденом: названы даты

Первая встреча лидеров состоится уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским коллегой Джо Байденом в ближайшее время. Запланированы две встречи лидеров.

Об этом сообщил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, пишет AFP.

Первая встреча состоится уже на этой неделе во Франции. Зеленский и Байден будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии, — 6 июня. По словам Салливана, глава Белого дома "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".

"Он проведет с ним встречу, чтобы поговорить о положении дел в Украине, и о том, как мы можем продолжить и углубить нашу поддержку Украины", — заявил американский чиновник.

Уже со временем президенты встретятся на полях саммита G7, который состоится 13-15 июня в Италии, сообщил советник Белого дома.

"Таким образом, в течение более одной недели у президента будут две существенные встречи с президентом Зеленским", — подчеркнул Салливан.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщило, что Джо Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии ради вечеринки со звездами в Калифорнии. Издание пишет, что лидера США больше интересует предвыборный сбор средств.

США подтвердили свое присутствие на высоком уровне на саммите. Впрочем, будет ли там Байден, пока неизвестно. Президент Владимир Зеленский говорит, что присутствие американского лидера очень важно, поэтому Путин будет аплодировать стоя, если Байден не приедет на Саммит мира.

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