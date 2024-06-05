Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 7 июня — AFP

Стороны обсудят помощь Украине в защите от российских агрессоров.

Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут встречу в Париже 7 июня.

Об этом говорится в сообщении AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В сообщении указывается, что во время встречи стороны обсудят российскую агрессию против Украины, а также помощь, которую может предоставить Париж Киеву.

"Поскольку российские удары по линии фронта и по энергетической инфраструктуре усиливаются, два президента обсудят ситуацию на месте", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон отреагировал на отказ Путина от "олимпийского перемирия".

Кроме того, мы ранее информировали, что в России прибегли к угрозам Макрона относительно французских войск в Украине.

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