Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 7 июня — AFP

Стороны обсудят помощь Украине в защите от российских агрессоров.
Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон проведут встречу в Париже 7 июня.
Об этом говорится в сообщении AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
В сообщении указывается, что во время встречи стороны обсудят российскую агрессию против Украины, а также помощь, которую может предоставить Париж Киеву.
"Поскольку российские удары по линии фронта и по энергетической инфраструктуре усиливаются, два президента обсудят ситуацию на месте", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Макрон отреагировал на отказ Путина от "олимпийского перемирия".
Кроме того, мы ранее информировали, что в России прибегли к угрозам Макрона относительно французских войск в Украине.
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