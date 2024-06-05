Российский диктатор 9 мая в этом году был в скрытом бронежилете.

Российский диктатор Путин со 2-23 года начал появляться на публичных мероприятиях исключительно в бронежилете по рекомендации Федеральной службы охраны.

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Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

Один из чиновников заявил, что диктатор 9 мая в этом году Путин был в скрытом бронежилете.

В свою очередь британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер рассказал изданию, что Путин ходит достаточно скованно, и на его пальто не видно естественных складок при ходьбе, можно заключить, что российский лидер может носить бронежилет.

Кроме того, сообщается, что Путин заметно поднимает и поправляет плечи, что говорит о дискомфорте от жилета.

Напомним, ранее сообщалось, что историк спрогнозировал, что будет с Россией после смерти Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что Путин готовит свой народ к затяжной войне, аналитике о планах "фюрера".

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