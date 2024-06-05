Путин начал одевать бронежилет на публичные мероприятия — СМИ

Российский диктатор 9 мая в этом году был в скрытом бронежилете.
Российский диктатор Путин со 2-23 года начал появляться на публичных мероприятиях исключительно в бронежилете по рекомендации Федеральной службы охраны.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Один из чиновников заявил, что диктатор 9 мая в этом году Путин был в скрытом бронежилете.
В свою очередь британский консультант по вопросам безопасности Джейд Миллер рассказал изданию, что Путин ходит достаточно скованно, и на его пальто не видно естественных складок при ходьбе, можно заключить, что российский лидер может носить бронежилет.
Кроме того, сообщается, что Путин заметно поднимает и поправляет плечи, что говорит о дискомфорте от жилета.
Напомним, ранее сообщалось, что историк спрогнозировал, что будет с Россией после смерти Путина.
Кроме того, мы ранее информировали, что Путин готовит свой народ к затяжной войне, аналитике о планах "фюрера".
Читайте также:
- "Танки в Москве и гражданская война": глава штаба РДК о будущем РФ
- Эксперт назвал причины, по которым Путин развязал войну в Украине
- Не безумный, а опасный: Зеленский объяснил, почему Путин не остановится