Историк спрогнозировал, что будет с Россией после смерти Путина

После кончины русского диктатора Владимира Путина в стране может начаться процесс деинтеграции.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, профессор и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий в интервью hromadske.

"Война – это кризис, и явно, что эта война не может продолжаться после Путина, потому что она не в интересах многих, в том числе и российского бизнеса. Будут изменения, будут какие-то тектонические потрясения. И с этой точки зрения могут отойти такие страны или такие части России, таких как Чечня, которые де-факто уже функционируют почти как независимые, Россия является данником Кадырова, а не наоборот ", — сказал он.

Историк также считает, что война в большом масштабе абсолютно невыгодна для России.

Я не верю в то, что это поколение россиян будет отдавать предпочтение, скажем, отпуску в Пекине над поездкой в Париж. именно на Европу", — заявил Плохий.

Он добавил, что после смерти диктаторского типа лидер всегда возникает определенный выбор и борьба между его наследниками.

"И ни один из них не будет настолько сильным, чтобы продолжать политику, которая настолько вредна для самой России. Это сценарий, который наиболее вероятен с точки зрения истории россии последних 100 лет. Того, как там происходили изменения от Ленина до Сталина — как после смерти Сталина была конкуренция между наследниками. Это повод для тоталитарных режимов изменить курс", — добавил он.

Ранее историк спрогнозировал, сколько будет продолжаться война в Украине.

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