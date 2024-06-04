Історик спрогнозував, що буде з Росією після смерті Путіна

Після смерті російського диктатора Володимира Путіна в країні може розпочатися процес деінтеграції.

Таку думку висловив доктор історичних наук, професор і директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій в інтервʼю hromadske.

"Війна - це криза, і явно, що ця війна не може продовжуватися після Путіна, бо вона не в інтересах багатьох, зокрема й російського бізнесу. Будуть зміни, будуть якісь тектонічні потрясіння. І з цього погляду можуть відійти такі країни чи такі частини росії, як-от Чечня, які де-факто вже функціонують майже як незалежні, Росія є данником Кадирова, а не навпаки", - сказав він.

Історик також вважає, що війна у великому масштабі абсолютно невигідна для Росії.

"Я не вірю в те, що це покоління росіян буде віддавати перевагу, скажімо, відпустці в Пекіні над поїздкою до Парижа. Почнеться якийсь відкат і повернення до відбудовування мостів із Європою, бо на своїй вершині щодо освіти та іншого російська імперська й сучасна еліта орієнтувалися саме на Європу", - заявив Плохій.

Він додав, що після смерті диктаторського типу лідера завжди виникає певний вибір і боротьба між його спадкоємцями.

"І ні один із них не буде настільки сильним, щоб продовжувати політику, яка настільки шкідлива для самої Росії. Це сценарій, який має найбільш вірогідний вигляд із погляду історії росії останніх 100 років. Того, як там відбувалися зміни від Леніна до Сталіна - як після смерті Сталіна була конкуренція між спадкоємцями. Це нагода для тоталітарних режимів змінити курс", - додав він.

Раніше історик спрогнозував, скільки триватиме війна в Україні.

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