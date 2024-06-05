Путін почав одягати бронежилет на публічні заходи — ЗМІ

Російський диктатор 9 травня цьогоріч був у прихованому бронежилеті.

Російській диктатор Путін з 2-23 року почав зʼявлятись на публічних заходах виключно у бронежилеті за рекомендацією Федеральної служби охорони.

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Про це інформує The Moscow Times з посиланням на близькі до Кремля джерела.

Один з чиновників заявив, що диктатор 9 травня цьогоріч Путін був у прихованому бронежилеті.

В свою чергу британський консультант з питань безпеки Джейд Міллер розповів виданню, що Путін ходить досить скуто, і на його пальто не видно природних складок при ходьбі, можна зробити висновок, що російський лідер може носити бронежилет.

Крім того, повідомляється, що Путін помітно підіймає і поправляє плечі, що свідчить про дискомфорт від жилета.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що історик спрогнозував, що буде з Росією після смерті Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що Путін готує свій народ до затяжної війни, аналітики про плани "фюрера".

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