Експерт назвав причини, через які Путін розв'язав війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін міг розв'язати війну в Україні одразу через кілька причин.

Таку думку висловив експерт з довготермінових стратегій, директор Інституту Фронтиру, член Несторівської групи, лектор УКУ Євген Глібовицький в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, Росія та Китай стоять зараз стоять перед дуже складним вибором.

"Вони вичерпали можливості розвитку своєї економіки тими інструментами, якими вони користувалися. Зокрема, у РФ просідають показники зростання ВВП. Люди відчувають, що вони не знаходять доступ до кращих стандартів життя. В такий момент для диктатур створюється велика спокуса "маленькою переможною війною" об'єднати суспільство", - каже експерт.

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Також, на його думку, слабкість Заходу на початку війни дозволила затягнути війну.

"Він тепер починає ставати структурним. Тобто зміни у світовій торгівлі, економіці та політичних усторях стають такими, які враховують протиястояння як даність", - додав він.

Також експерт прокоментував катастрофічну демографічну ситуацію.

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