"Я не вірив": захисники після полону поділились емоціями (відео)

Одиз з захисників Зміїного розповів, що чекакв на повернення додому 28 місяців.

Звільнені з російського полону 31 травня українські військові ступили на рідну землю та зі сльозами на очах поділилися емоціями від повернення на Батьківщину.

Свої враження захисники висловили кореспондентам ТСН.

Як ділиться один зі звільнених полонених, йому не віриться, що він вдома. Боєць зрозумів це лише, коли до нього підійшов інший бранець і сказав: "А я тобі говорив, а я тобі говорив".

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"А я не вірив. Бо багато було "обмінів": наче вже і зібрали, зняли, написали заяву, а потім – назад по камерах", – розповів експолонений.

Захисники вийшли з автобуса, ступили на рідну землю та з вигуками "Слава Україні! Героям слава!", загорнуті в українські прапори, обіймалися з побратимами: "Ми разом служили. Острів Зміїний".

"В першу чергу хочу зустрітися з сім’єю, з дружиною, з дітьми, з батьками, якщо все добре. А потім вже буду будувати якісь плани", – розповів колишній бранець ворога.

"Ми цього чекали дуже довго – майже 28 місяців", – ділиться один з захисників острова Зміїний.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Герої Зміїного нарешті вдома через 28 місяців!

Нагадаємо, після тривалої паузи Україна та Росія 31 травня провели обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 75 українців – воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.

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