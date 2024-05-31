"Я не верил": защитники после плена поделились эмоциями (видео)

Один из защитников Змеиного рассказал, что ждал возвращения домой 28 месяцев.

Освобожденные из российского плена 31 мая украинские военные ступили на родную землю и со слезами на глазах поделились эмоциями от возвращения на Родину.

Свои впечатления защитники выразили корреспондентам ТСН.

Как делится один из освобожденных пленных, ему не верится, что он дома. Боец понял это только, когда к нему подошел другой пленный и сказал: "А я тебе говорил, а я тебе говорил".

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"А я не верил. Потому что много было "обменов": будто уже и собрали, сняли, написали заявление, а потом – назад по камерам", – рассказал экс-плененный.

Защитники вышли из автобуса, ступили на родную землю и с криками "Слава Украине! Героям слава!", завернутые в украинские флаги, обнимались с собратьями: "Мы вместе служили. Остров Змеиный".

"В первую очередь хочу встретиться с семьей, с женой, с детьми, с родителями, если все хорошо. А потом уже буду строить какие-то планы", – рассказал бывший пленый врага.

"Мы этого ждали очень долго – почти 28 месяцев", – делится один из защитников острова Змеиный.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Герои Змеиного наконец-то дома через 28 месяцев!

Напомним, после продолжительной паузы Украина и Россия 31 мая провели обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 75 украинцев – воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.

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